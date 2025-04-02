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2 апреля, 18:00

«Милан» — «Интер»: онлайн-трансляция матча Кубка Италии

«Милан» и «Интер» встретятся в полуфинале Кубка Италии 2 апреля
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
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«Милан» и «Интер» встретятся в полуфинале Кубка Италии в среду, 2 апреля. Матч в Милане (Италия) на стадионе «Сан-Сиро» («Джузеппе Меацца») начнется в 22.00 по московскому времени.

Миланское дерби будут транслировать телеканал «Матч! Футбол 1» и сайт matchtv.ru (по подписке). Эфир начнется в 21.55 мск, за пять минут до стартового свистка.

За ключевые событиями и результатом игры «Милан» — «Интер» следите в матч-центре «СЭ».

Италия. Кубок. 1/2 финала.
02 апреля, 22:00. Giuseppe Meazza (Милан)
Милан
1:1
Интер

В 1/4 финала «Интер» прошел «Лацио» (2:0), а «Милан» — «Рому» (3:1).

В розыгрыше Кубка Италии-2023/24 черно-синие вылетели в 1/8 финала в противостоянии с «Болоньей» (1:2 д.в.), а красно-черные на стадии 1/4 финала уступили «Аталанте» (1:2).

ФК Интер (Интернационале)
ФК Милан
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Положение команд
Футбол
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 И В Н П +/- О
1
 Интер 33 21 8 4 72-32 71
2
 Наполи 33 21 8 4 52-25 71
3
 Аталанта 33 19 7 7 66-30 64
4
 Болонья 33 16 12 5 52-37 60
5
 Ювентус 33 15 14 4 49-31 59
6
 Лацио 33 17 8 8 55-43 59
7
 Рома 33 16 9 8 48-32 57
8
 Фиорентина 33 16 8 9 51-33 56
9
 Милан 33 14 9 10 51-38 51
10
 Торино 33 10 13 10 38-37 43
11
 Удинезе 33 11 7 15 36-48 40
12
 Комо 33 10 9 14 43-48 39
13
 Дженоа 33 9 12 12 29-40 39
14
 Верона 33 9 5 19 30-60 32
15
 Парма 33 6 13 14 38-51 31
16
 Кальяри 33 7 9 17 33-49 30
17
 Лечче 33 6 8 19 23-55 26
18
 Венеция 33 4 13 16 27-46 25
19
 Эмполи 33 4 13 16 26-52 25
20
 Монца 33 2 9 22 25-57 15
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38 тур
27.04 13:30
Комо – Дженоа
 - : -
27.04 13:30
Венеция – Милан
 - : -
27.04 16:00
Фиорентина – Эмполи
 - : -
27.04 16:00
Интер – Рома
 - : -
27.04 19:00
Ювентус – Монца
 - : -
27.04 21:45
Аталанта – Лечче
 - : -
27.04 21:45
Наполи – Торино
 - : -
28.04 19:30
Удинезе – Болонья
 - : -
28.04 21:45
Лацио – Парма
 - : -
28.04 21:45
Верона – Кальяри
 - : -
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 23
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Мойзе Кин

Фиорентина

 17
Маркус Тюрам

Маркус Тюрам

Интер

 14
П
Ромелу Лукаку

Ромелу Лукаку

Наполи

 9
Нуну Тавареш

Нуну Тавареш

Лацио

 8
Кристиан Пулишич

Кристиан Пулишич

Милан

 8
И К Ж
Фредерик Гильбер

Фредерик Гильбер

Лечче

 26 2 3
Сулейман Исак Туре

Сулейман Исак Туре

Удинезе

 12 2 2
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