«Интер» разгромил «Милан» в матче лидеров серии А, Мартинес оформил дубль
21 февраля «Милан» дома проиграл «Интеру» (0:3) в матче 23-го тура чемпионата Италии.
В составе команды Антонио Конте дублем отметился форвард Лаутаро Мартинес, еще один гол на счету Ромелу Лукаку.
«Интер» с 53 очками лидирует в турнирной таблице серии А. «Милан» — 49 баллов и вторая строчка.
25 февраля «Милан» сыграет на своем поле в ответной встрече 1/16 финала Лиги Европы с «Црвеной Звездой». 28 февраля «Интер» встретится с «Дженоа» во встрече 24-го тура чемпионата Италии.
Чемпионат Италии. Серия А
23-й тур
Голы: Мартинес, 5 (0:1). Мартинес, 57 (0:2). Лукаку, 66 (0:3).
«Милан»: Дж.Доннарумма, Кьер, Романьоли, Калабрия, Эрнандез, Хакан Чалханоглу, Кессье, Тонали (Мейте, 67), Ибрагимович (Самуэль Кастильехо, 75), Ребич, Салемакерс (Леан, 67).
«Интер»: Ханданович, де Фрай, Шкриньяр, Бастони, Эриксен (Дармиан, 78), Брозович, Барелла (Видаль, 86), Хакими (Янг, 83), Перишич (Гальярдини, 78), Лукаку, Мартинес (Санчес, 79).
Предупреждения: Кьер, 12. Хакими, 22. Салемакерс, 55.
Судья: Довери (Италия).
21 февраля. Милан. Стадион «Джузеппе Меацца».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
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