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«Интер» разгромил «Милан» в матче лидеров серии А, Мартинес оформил дубль

18:55
21 февраля. Милан. «Милан» — «Интер» — 0:3. Лаутаро Мартинес и Ромелу Лукаку празднуют забитый гол. Фото AFP
21 февраля. Милан. «Милан» — «Интер» — 0:3. Лаутаро Мартинес и Ромелу Лукаку празднуют забитый гол. Фото AFP
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21 февраля «Милан» дома проиграл «Интеру» (0:3) в матче 23-го тура чемпионата Италии.

В составе команды Антонио Конте дублем отметился форвард Лаутаро Мартинес, еще один гол на счету Ромелу Лукаку.

«Интер» с 53 очками лидирует в турнирной таблице серии А. «Милан» — 49 баллов и вторая строчка.

25 февраля «Милан» сыграет на своем поле в ответной встрече 1/16 финала Лиги Европы с «Црвеной Звездой». 28 февраля «Интер» встретится с «Дженоа» во встрече 24-го тура чемпионата Италии.

Чемпионат Италии. Серия А

23-й тур

«Милан» — «Интер» — 0:3 (0:1)

Голы: Мартинес, 5 (0:1). Мартинес, 57 (0:2). Лукаку, 66 (0:3).

«Милан»: Дж.Доннарумма, Кьер, Романьоли, Калабрия, Эрнандез, Хакан Чалханоглу, Кессье, Тонали (Мейте, 67), Ибрагимович (Самуэль Кастильехо, 75), Ребич, Салемакерс (Леан, 67).

«Интер»: Ханданович, де Фрай, Шкриньяр, Бастони, Эриксен (Дармиан, 78), Брозович, Барелла (Видаль, 86), Хакими (Янг, 83), Перишич (Гальярдини, 78), Лукаку, Мартинес (Санчес, 79).

Предупреждения: Кьер, 12. Хакими, 22. Салемакерс, 55.

Судья: Довери (Италия).

21 февраля. Милан. Стадион «Джузеппе Меацца».

Милан — Интер

Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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