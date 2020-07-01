«Милан» и «Наполи» поспорят за Миленковича

«Милан» и «Наполи» претендуют на защитника «Фиорентины» Николу Миленковича, сообщает Goal.com.

По информации источника, «фиалки» требуют за 22-летнего серба 30 миллионов евро. Сообщается, что «Наполи» видит в игроке замену Калиду Кулибали, а «Милан» рассчитывает на защитника как на футболиста основного состава.

В сезоне-2019/20 Миленкович провел за «Фиорентину» 31 матч, на его счету 3 гола. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость серба в 24 миллиона евро.