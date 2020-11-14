«Милан» и Доннарумма продлят контракт до Рождества

«Милан» продолжает вести переговоры с голкипером Джанлуиджи Доннаруммой о новом контракте, сообщает Calciomercato.

Генеральный директор Иван Газидис предлагает 21-летнему итальянцу зарплату 6,5 миллиона евро в год, а агент футболиста Мино Райола настаивает на 7,5 млн. Стороны могут сойтись на 7 млн.

По действующему до 30 июня 2021-го контракту Доннарумма получает 6 млн евро в год.

У руководителей «Милана» уже есть черновой вариант контракта до 2024 года. В клубе надеются, что договор будет подписан к Рождеству.