«Милан» и Доннарумма продлят контракт до Рождества
«Милан» продолжает вести переговоры с голкипером Джанлуиджи Доннаруммой о новом контракте, сообщает Calciomercato.
Генеральный директор Иван Газидис предлагает 21-летнему итальянцу зарплату 6,5 миллиона евро в год, а агент футболиста Мино Райола настаивает на 7,5 млн. Стороны могут сойтись на 7 млн.
По действующему до 30 июня 2021-го контракту Доннарумма получает 6 млн евро в год.
У руководителей «Милана» уже есть черновой вариант контракта до 2024 года. В клубе надеются, что договор будет подписан к Рождеству.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.