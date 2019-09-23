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«Милан» — худшая команда Италии по забитым голам и ударам по воротам

17:59
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«Милан» является худшей командой Италии по количеству нанесенных ударов по воротам соперника, информирует Gazzetta dello Sport. В первых 4-х турах команда Марко Джампаоло нанесла всего 9 выстрелов.

Кроме того, «Милан» забил всего 2 гола — это худший показатель наряду с «Удинезе» и «Сампдория».

Многочисленные СМИ после поражения в миланском дерби от «Интера» сообщили о возможной отставке Джампаоло. Однако позднее журналисты Calciomercato опровергли эту информацию.

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