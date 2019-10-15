«Милан» хочет зимой приобрести Эль-Нени

«Милан» зимой хочет оформить трансфер полузащитника «Арсенала» Махамеда Эль-Нени. На данный момент 27-летний хабек выступает на правах аренды за «Бешикташ», однако итальянский клуб в январе намерен выкупить его контракт, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Отметим, что у «Бешикташа» также есть опция выкупа трансфера египтянина. В нынешнем сезоне Эль-Нени успел провести 3 матча.

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