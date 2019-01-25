"Милан" хочет заполучить полузащитника "Бордо" Тшуамени

18-летний полузащитник "Бордо" Орельен Тшуамени близок к переходу в "Милан", сообщает Football Italia.

Помимо него, красно-черные также нацелились на игрока "Уотфорда" Жерара Деулофеу, его планируется арендовать. В "Милане" хотят сделать из этих парней связку, которая играла бы в центре поля. Тшуамени, в свою очередь, обойдется итальянскому клубу в 10 миллионов евро.

Тшуамени сыграл в текущем сезоне 15 матчей, в которых забил один гол. 24-летний Деулофеу отметился тремя голами и тремя результативными передачами в 16 играх.

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