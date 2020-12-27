«Милан» хочет выкупить трансфер Далота

Защитник Диогу Далот, права на которого принадлежат «Манчестер Юнайтед», может стать игроком «Милана» на постоянно основе, сообщает La Gazzetta dello Sport.

21-летний португалец перебрался в стан «россонери» на правах аренды в летнее трансферное окно, однако миланский клуб планирует оформить полноценный трансфер. «Манчестер Юнайтед» готов расстаться с Далотом, поскольку главный тренер Уле Гуннар Сульшер планирует сделать ставку на других игроков.

В текущем сезоне Далот провел за «Милан» 11 матчей во всех турнирах, в которых он забил один гол и отдал две результативные передачи.