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«Милан» хочет выкупить Ребича

17:45
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Представители руководства «Милана» Паоло Мальдини и Звономир Бобан проведут переговоры с «Айнтрахтом» о выкупе нападающего Анте Ребича, сообщает La Gazzetta dello Sport.

В нынешнем сезоне Ребич записал в свой актив восемь голов и два голевых паса в 21 матче.

Арендное соглашение Ребича с «Миланом» действительно до лета 2021 года. Летом в обратном направлении, в «Айнтрахт», проследовал Андре Силва, а клубы не утверждали фиксированных выплат за полноценный переход.

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