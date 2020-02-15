«Милан» хочет выкупить Ребича

Представители руководства «Милана» Паоло Мальдини и Звономир Бобан проведут переговоры с «Айнтрахтом» о выкупе нападающего Анте Ребича, сообщает La Gazzetta dello Sport.

В нынешнем сезоне Ребич записал в свой актив восемь голов и два голевых паса в 21 матче.

Арендное соглашение Ребича с «Миланом» действительно до лета 2021 года. Летом в обратном направлении, в «Айнтрахт», проследовал Андре Силва, а клубы не утверждали фиксированных выплат за полноценный переход.