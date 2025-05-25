«Милан» хочет вернуть Массимилиано Аллегри

Руководство «Милана» рассматривает вариант назначения на пост главного тренера Массимилиано Аллегри, пишет Calciomercato.

Новый спортивный директор «россонери» Игли Таре уже вступил в контакт с 57-летним специалистом, чтобы вернуть его в клуб.

Аллегри возглавлял «Милан» в период с июля 2010 года по январь 2014 года. Последним местом работы тренера был «Ювентус» — специалист покинул клуб в мае 2024 года и с тех пор нигде не работал.

В Аллегри также заинтересовано руководство «Наполи» — он может возглавить клуб в случае ухода Антонио Конте.

В сезоне-2024/25 «Милан» занял седьмое место в турнирной таблице серии А, из-за чего в сезоне-2025/26 не сыграет в еврокубках. Нынешний главный тренер команды Сержиу Консейсау с большой долей вероятности покинет клуб летом.