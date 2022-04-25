«Милан» хочет поднять зарплату хавбеку Сандро Тонали

«Милан» планирует поднять зарплату полузащитнику команды Сандро Тонали, сообщает журналист Никола Скира.

По данным источника, футболист является одной из ключевых фигур команды. «Милан» не будет рассматривать предложения о его продаже этим летом. Сам игрок хочет остаться в «Милане» на долгий срок. Его нынешний контракт рассчитан до 2026 года.

В этом сезоне 21-летний итальянец провел 41 матч за «Милан» во всех турнирах, в которых забил три мяча и отдал три результативные передачи.