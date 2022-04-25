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Сегодня, 09:33

«Милан» хочет поднять зарплату хавбеку Сандро Тонали

Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в

«Милан» планирует поднять зарплату полузащитнику команды Сандро Тонали, сообщает журналист Никола Скира.

По данным источника, футболист является одной из ключевых фигур команды. «Милан» не будет рассматривать предложения о его продаже этим летом. Сам игрок хочет остаться в «Милане» на долгий срок. Его нынешний контракт рассчитан до 2026 года.

В этом сезоне 21-летний итальянец провел 41 матч за «Милан» во всех турнирах, в которых забил три мяча и отдал три результативные передачи.

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Основные источники исследования

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П2

26%

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Ф2 (-1.5)

14%

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13%

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Ростов 3
Спартак 2
Матч завершен

Обе забьют - да

24%

1.85

1X

15%

1.63

X2

14%

1.40
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
ЦСКА 1
Динамо 0
Матч завершен

X2

21%

1.63

ТБ 1.5

18%

1.35

Обе забьют - да

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1.88
ФК Милан
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Сарри рассказал, чего не хватило «Лацио» в матче с «Миланом»
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Милан 34 22 8 4 60-30 74
2
 Интер 33 21 9 3 71-26 72
3
 Наполи 34 20 7 7 61-30 67
4
 Ювентус 33 18 9 6 50-29 63
5
 Рома 34 17 7 10 55-40 58
6
 Лацио 34 16 8 10 66-50 56
7
 Фиорентина 33 17 5 11 54-42 56
8
 Аталанта 33 15 9 9 57-39 54
9
 Верона 34 13 10 11 59-51 49
10
 Сассуоло 33 12 10 11 58-53 46
11
 Торино 33 11 10 12 38-32 43
12
 Удинезе 33 9 13 11 49-52 40
13
 Болонья 33 10 9 14 37-47 39
14
 Эмполи 34 9 10 15 45-62 37
15
 Специя 34 9 6 19 34-59 33
16
 Сампдория 34 8 6 20 41-57 30
17
 Кальяри 34 6 10 18 31-62 28
18
 Дженоа 34 3 16 15 25-54 25
19
 Салернитана 33 6 7 20 28-70 24
20
 Венеция 33 5 7 21 27-61 22
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23.04 16:00
Венеция – Аталанта
 1 : 3
23.04 16:00
Торино – Специя
 2 : 1
23.04 19:00
Интер – Рома
 3 : 1
23.04 21:45
Верона – Сампдория
 1 : 1
24.04 13:30
Салернитана – Фиорентина
 2 : 1
24.04 16:00
Болонья – Удинезе
 2 : 2
24.04 16:00
Эмполи – Наполи
 3 : 2
24.04 19:00
Дженоа – Кальяри
 1 : 0
24.04 21:45
Лацио – Милан
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25.04 21:45
Сассуоло – Ювентус
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Лацио

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Доменико Берарди

Сассуоло

 8
Хакан Чалханоглу

Хакан Чалханоглу

Интер

 8
И К Ж
Адама Сумаоро

Адама Сумаоро

Болонья

 24 2 5
Николо Дзаньоло

Николо Дзаньоло

Рома

 25 1 10
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Кельвен Амиан

Специя

 28 1 6
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