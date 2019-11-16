«Милан» хочет купить защитника «Сан-Лоренсо». Раньше им интересовался «Зенит»

«Милан» намерен приобрести защитника «Сан-Лоренсо» Адольфа Гаича. Итальянский клуб готов заплатить за 20-летнего аргентинца 10 миллионов евро, сообщает в Twitter журналист La Gazzetta dello Sport Никола Скира.

#Milan in trattativa con il #SanLorenzo per l'attaccante argentino Adolfo #Gaich. I rossoneri hanno offerto 10 milioni di euro per il cartellino del classe 1999. #calciomercato — Nicol? Schira (@NicoSchira) November 16, 2019

Ранее в СМИ появлялась информация, что на Гаича претендовал «Зенит». Речь шла о прошедшем летнем трансферном окне.

Гаич является воспитанником академии «Сан-Лоренсо». В нынешнем сезоне он провел 3 матча.

Чемпионат Италии по футболу: турнирная таблица, новости и обзоры, расписание и результаты игр