«Милан» хочет купить защитника «Сан-Лоренсо». Раньше им интересовался «Зенит»
19:36
«Милан» намерен приобрести защитника «Сан-Лоренсо» Адольфа Гаича. Итальянский клуб готов заплатить за 20-летнего аргентинца 10 миллионов евро, сообщает в Twitter журналист La Gazzetta dello Sport Никола Скира.
#Milan in trattativa con il #SanLorenzo per l'attaccante argentino Adolfo #Gaich. I rossoneri hanno offerto 10 milioni di euro per il cartellino del classe 1999. #calciomercato— Nicol? Schira (@NicoSchira) November 16, 2019
Ранее в СМИ появлялась информация, что на Гаича претендовал «Зенит». Речь шла о прошедшем летнем трансферном окне.
Гаич является воспитанником академии «Сан-Лоренсо». В нынешнем сезоне он провел 3 матча.
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