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«Милан» хочет купить защитника «Сан-Лоренсо». Раньше им интересовался «Зенит»

19:36
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«Милан» намерен приобрести защитника «Сан-Лоренсо» Адольфа Гаича. Итальянский клуб готов заплатить за 20-летнего аргентинца 10 миллионов евро, сообщает в Twitter журналист La Gazzetta dello Sport Никола Скира.

Ранее в СМИ появлялась информация, что на Гаича претендовал «Зенит». Речь шла о прошедшем летнем трансферном окне.

Гаич является воспитанником академии «Сан-Лоренсо». В нынешнем сезоне он провел 3 матча.

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