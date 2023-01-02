«Милан» хочет купить форварда «Арсенала» Балогуна

«Милан» интересуется нападающим «Арсенала» Фоларином Балогуном, сообщает Calciomercato.

Итальянский клуб ищет усиление для линии нападения, в то время как сам 21-летний англичанин рассматривает возможность смены команды.

Балогун выступает за «Реймс» на правах аренды из «Арсенала», в сезоне-2022/23 он забил 10 голов и сделал 2 результативные передачи в 16 матчах за французскую команду.

Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость форварда в 14 миллионов евро.