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Сегодня, 08:57

«Милан» хочет купить форварда «Арсенала» Балогуна

Иван Торопцев
Корреспондент
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«Милан» интересуется нападающим «Арсенала» Фоларином Балогуном, сообщает Calciomercato.

Итальянский клуб ищет усиление для линии нападения, в то время как сам 21-летний англичанин рассматривает возможность смены команды.

Балогун выступает за «Реймс» на правах аренды из «Арсенала», в сезоне-2022/23 он забил 10 голов и сделал 2 результативные передачи в 16 матчах за французскую команду.

Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость форварда в 14 миллионов евро.

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ФК Арсенал (Лондон)
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 Лацио 15 9 3 3 26-11 30
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 Интер 15 10 0 5 34-22 30
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 Рома 15 8 3 4 18-14 27
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17
 Специя 15 3 4 8 14-26 13
18
 Кремонезе 15 0 7 8 11-26 7
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 Сампдория 15 1 3 11 6-27 6
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 Верона 15 1 2 12 12-29 5
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Салернитана – Милан
 - : -
4.01 14:30
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4.01 16:30
Специя – Аталанта
 - : -
4.01 16:30
Торино – Верона
 - : -
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 - : -
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Лечче – Лацио
 - : -
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