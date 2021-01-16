«Милан» хочет арендовать Томори на полтора года с правом выкупа

«Милан» продолжает переговоры по аренде защитника «Челси» Фикайо Томори, сообщает The Guardian.

По информации источника, итальянский клуб хочет арендовать 23-летнего англичанина на полтора года и включить в сделку опцию выкупа за 29 миллионов евро.

Томори является воспитанником футбольной академии «Челси». В нынешнем сезоне АПЛ защитник провел всего один матч, не отметившись результативными действиями. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 17 миллионов евро.