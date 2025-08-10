«Милан» хочет арендовать Хейлунна за 6 миллионов евро

Форвард «Манчестер Юнайтед» Расмус Хейлунн может продолжить карьеру в Италии, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По сведениям источника, «Милан» хочет арендовать 22-летнего датчанина за 6 миллионов евро с опцией выкупа за 45 миллионов евро. Сам игрок не намерен уходить из «Ман Юнайтед».

Хейлунн выступает за «МЮ» с лета 2023 года. Он провел 95 матчей во всех турнирах, забил 26 мячей и сделал 6 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость нападающего в 35 миллионов евро.