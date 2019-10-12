Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры

Актуальные турниры

Теги

Горячие темы

Авторские рубрики

Новости   //    Футбол   //    Италия

«Милан» готов заплатить 20 миллионов евро за защитника «Лилля»

16:38
Теги:

«Милан» хочет приобрести защитника «Лилля» Зеки Челика. Итальянский клуб готов заплатить за 22-летнего турка 20 миллионов евро, сообщает Tuttosport.

Контракт Челика с французском клубом рассчитан до 2023 года. В нынешнем сезоне он провел 9 матчей во всех турнирах и сделал 2 голевые передачи. В составе сборной Турции Челик провел 12 матчей и отметился 2 голами.

Чемпионат Италии по футболу: турнирная таблица, новости и обзоры, расписание и результаты игр

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир