«Милан» готов заплатить 20 миллионов евро за защитника «Лилля»

«Милан» хочет приобрести защитника «Лилля» Зеки Челика. Итальянский клуб готов заплатить за 22-летнего турка 20 миллионов евро, сообщает Tuttosport.

Контракт Челика с французском клубом рассчитан до 2023 года. В нынешнем сезоне он провел 9 матчей во всех турнирах и сделал 2 голевые передачи. В составе сборной Турции Челик провел 12 матчей и отметился 2 голами.

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