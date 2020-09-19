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«Милан» готов заплатить 15 миллионов фунтов за защитника «Селтика»

08:58
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«Милан» готовится сделать предложение по защитнику «Селтика» Кристофферу Айеру, сообщает Sky Sports.

По данным источника, «россонери» готовы заплатить за 22-летнего норвежца 15 миллионов фунтов. Сообщается, что переговоры начнутся на следующей неделе.

В сезоне-2020/21 Айер провел за «Селтик» 7 матчей, на его счету 1 гол и 1 результативная передача. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 3,6 миллиона фунтов.

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