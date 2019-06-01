"Милан" готов пропустить сезон в Лиге Европы

"Милан" готов понести наказание УЕФА за нарушение правил финансового fair play и пропустить сезон в Лиге Европы, информирует Football Italia со ссылкой на Corriere dello Sport.

Как отмечается, клуб не сможет выполнить условия правил финансового fair play, поэтому ведет переговоры с УЕФА, чтобы согласиться на отстранение от еврокубков на один сезон.

В случае отстранения "Милана" в Лигу Европы попадет "Торино", занявший седьмое место в серии А.

В декабре УЕФА вынес решение по делу о нарушении "Миланом" правил финансового fair-play. Итальянский клуб оштрафован на 12 миллионов евро. Эти деньги были вычтены из доходов клуба, полученного в Лиге Европы в нынешнем сезоне.

Ранее сообщалось, что к 30 июня 2021 года "Милан" должен соответствовать всем требованиям финансового fair-play, иначе будет исключен из турниров УЕФА в сезоне-2022/23 или 2023/24.