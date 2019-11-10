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«Милан» готов продать Кессье за 35 миллионов евро

16:00
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«Милан» готов расстаться с полузащитником Франком Кессье. Итальянский клуб намерен продать 22-летнего ивуарийца в зимнее трансферное окно за 35 миллионов евро, утверждает La Gazzetta dello Sport.

По данным итальянских СМИ, Кессье, опоздал на тренировку, из-за чего не был включен в заявку на матч «Милана» против «Ювентуса».

«Вулверхэмптон» уже пытался приобрести Кессье летом, но тогда стороны не смогли договориться об условиях трансфера. Контракт полузащитника с «Миланом» рассчитан до 2022 года. В нынешнем сезоне он провел 10 матчей в серии А и забил 1 гол.

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