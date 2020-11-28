«Милан» готов предложить Товену контракт
«Милан» близок к подписанию нападающего «Марселя» Флориана Товена. Итальянский клуб готовит официальное предложение по контракту 27-летнему французу, сообщает Sport Mediaset.
Ранее стало известно, что Товен отказался продлевать соглашение с нынешним клубом, чтобы продолжить карьеру в Италии.
Сейчас решается вопрос о том, будет ли трансфер совершен зимой или «Милан» подождет до лета, когда Товен станет свободным агентом.
В нынешнем сезоне Товен провел 9 матчей в лиге 1, в которых забил 3 мяча и отдал 5 результативных передачх.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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