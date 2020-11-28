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«Милан» готов предложить Товену контракт

09:03
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«Милан» близок к подписанию нападающего «Марселя» Флориана Товена. Итальянский клуб готовит официальное предложение по контракту 27-летнему французу, сообщает Sport Mediaset.

Ранее стало известно, что Товен отказался продлевать соглашение с нынешним клубом, чтобы продолжить карьеру в Италии.

Сейчас решается вопрос о том, будет ли трансфер совершен зимой или «Милан» подождет до лета, когда Товен станет свободным агентом.

В нынешнем сезоне Товен провел 9 матчей в лиге 1, в которых забил 3 мяча и отдал 5 результативных передачх.

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