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«Милан» готов предложить Беннасеру новый контракт до 2027 года

Анна Горшкова
Корреспондент
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«Милан» готов предложить полузащитнику Исмаэлю Беннасеру новый контракт.

По данным Milan News, клуб готов предложить 25-летнему игроку соглашение до 2027 года. У полузащитника есть несколько предложений из АПЛ, среди которых от лондонского «Арсенала».

Алжирский футболист выступает за «Милан» с 2019 года. Текущий контракт рассчитан до лета 2024 года.

В сезоне-2022/23 Беннасер сыграл за итальянский клуб 21 матч во всех турнирах, забил один гол и отдал одну результативную передачу.

Источник: Milan News
Футбол
ФК Милан
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