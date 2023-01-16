«Милан» готов платить Леау 7 миллионов евро в год по новому контракту

«Милан» намерен продлить контракт с нападающим Рафаэлом Леау, сообщает Calciomercato.

Португальцу дают новый контракт сроком до 2027 года с зарплатой 7 миллионов евро за сезон.

Срок действующего контракта вингера с «россонери» рассчитан до лета 2024 года.

В этом сезоне у 23-летнего футболиста 9 голов и 7 результативных передач в 24 матчах за «Милан» во всех турнирах.