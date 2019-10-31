«Милан» готов отдать за Ловрена 20 миллионов фунтов стерлингов

Защитник «Ливерпуля» Деян Ловрен может перейти в «Милан». Итальянский клуб готов заплатить за 30-летнего хорвата этой зимой 20 миллионов фунтов, которые требуют англичане, утверждает Tuttosport.

В текущем сезоне на счету Ловрена 2 матча в рамках АПЛ, в которых игрок отметился лишь одной желтой карточкой.

Ловрен выступает за «Ливерпуль» с 2014 года. В 2018-м защитник стал вице-чемпионом мира в составе сборной Хорватии. Его контракт действует до лета 2021 года.

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