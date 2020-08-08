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«Милан» готов начать переговоры по Лукасу Торрейре

20:08
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Полузащитник «Арсенала» Лукас Торрейра попал в сферу интересов «Милана», сообщает The Telegraph.

Главный тренер «канониров» Микель Артета не рассчитывает на уругвайца и готов отпустить его в летнее межсезонье. «Россонери» хотят воспользоваться этой ситуацией, чтобы заполучить 24-летнего игрока.

Действующий контракт Торрейры с «Арсеналом» рассчитан до июня 2023 года.

В этом сезоне полузащитник провел 39 матчей в составе лондонского клуба, отличившись двумя голами.

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