«Милан» готов начать переговоры по Лукасу Торрейре

Полузащитник «Арсенала» Лукас Торрейра попал в сферу интересов «Милана», сообщает The Telegraph.

Главный тренер «канониров» Микель Артета не рассчитывает на уругвайца и готов отпустить его в летнее межсезонье. «Россонери» хотят воспользоваться этой ситуацией, чтобы заполучить 24-летнего игрока.

Действующий контракт Торрейры с «Арсеналом» рассчитан до июня 2023 года.

В этом сезоне полузащитник провел 39 матчей в составе лондонского клуба, отличившись двумя голами.