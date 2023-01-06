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Сегодня, 17:54

«Милан» готов купить Сарабию у «ПСЖ» за 10 миллионов евро

Иван Шитик
Корреспондент
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Полузащитник Пабло Сарабия может покинуть «ПСЖ», сообщает Calciomercato.

«Милан» сделал парижскому клубу предложение по трансферу 30-летнего испанца в размере 10 миллионов евро.

Сам Сарабия хочет покинуть «ПСЖ» ради возможности получать больше игрового времени.

В сезоне-2022/2023 хавбек провел за «ПСЖ» 18 матчей в различных турнирах. В них испанец записал на свой счет два гола и один результативный пас.

Пабло Сарабия
ФК Милан
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
0
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2
 Милан 16 11 3 2 31-16 36
3
 Ювентус 16 10 4 2 25-7 34
4
 Интер 16 11 0 5 35-22 33
5
 Лацио 16 9 3 4 27-13 30
6
 Рома 16 9 3 4 19-14 30
7
 Аталанта 16 8 4 4 24-17 28
8
 Удинезе 16 6 7 3 25-18 25
9
 Торино 16 6 4 6 17-18 22
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 Фиорентина 16 5 5 6 19-21 20
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 Болонья 16 5 4 7 20-26 19
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 Лечче 16 4 6 6 16-18 18
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 Эмполи 16 4 6 6 13-20 18
14
 Монца 16 5 2 9 17-23 17
15
 Салернитана 16 4 5 7 20-26 17
16
 Сассуоло 16 4 4 8 16-24 16
17
 Специя 16 3 5 8 16-28 14
18
 Сампдория 16 2 3 11 8-28 9
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 Кремонезе 16 0 7 9 11-27 7
20
 Верона 16 1 3 12 13-30 6
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 - : -
7.01 20:00
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 - : -
8.01 14:30
Салернитана – Торино
 - : -
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