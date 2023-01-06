«Милан» готов купить Сарабию у «ПСЖ» за 10 миллионов евро

Полузащитник Пабло Сарабия может покинуть «ПСЖ», сообщает Calciomercato.

«Милан» сделал парижскому клубу предложение по трансферу 30-летнего испанца в размере 10 миллионов евро.

Сам Сарабия хочет покинуть «ПСЖ» ради возможности получать больше игрового времени.

В сезоне-2022/2023 хавбек провел за «ПСЖ» 18 матчей в различных турнирах. В них испанец записал на свой счет два гола и один результативный пас.