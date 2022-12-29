«Милан» готов купить голкипера Спортьелло зимой, если «Аталанта» снизит сумму трансфера

Голкипер «Аталанты» Марко Спортьелло может перейти в «Милан» в зимнее трансферное окно, сообщает Calciomeracto.

Миланский клуб готов выкупить 30-летнего вратаря. Однако в «Милане» рассчитывают, что «Аталанта», которая изначально требовала за игрока 7 миллионов евро, снизит сумму трансфера.

Контракт вратаря с клубом из Бергамо рассчитан до лета 2023 года.

В текущем сезоне Спортьелло провел 6 матчей в серии А, в которых пропустил 7 мячей, дважды сыграв на ноль.