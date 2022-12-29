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Сегодня, 18:04

«Милан» готов купить голкипера Спортьелло зимой, если «Аталанта» снизит сумму трансфера

Иван Шитик
Корреспондент
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Голкипер «Аталанты» Марко Спортьелло может перейти в «Милан» в зимнее трансферное окно, сообщает Calciomeracto.

Миланский клуб готов выкупить 30-летнего вратаря. Однако в «Милане» рассчитывают, что «Аталанта», которая изначально требовала за игрока 7 миллионов евро, снизит сумму трансфера.

Контракт вратаря с клубом из Бергамо рассчитан до лета 2023 года.

В текущем сезоне Спортьелло провел 6 матчей в серии А, в которых пропустил 7 мячей, дважды сыграв на ноль.

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 - : -
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Специя – Аталанта
 - : -
4.01 16:30
Торино – Верона
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Лечче – Лацио
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