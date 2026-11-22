«Милан» разгромил «Фрозиноне» в Серии А

«Милан» дома разгромил «Фрозиноне» в матче 12-го тура Серии А — 5:1.

Встреча прошла на стадионе «Сан-Сиро» в Милане.

На 4-й минуте защитник гостей Габриэле Кальвани забил мяч в свои ворота. На 19-й минуте преимущество хозяев увеличил Гонсалу Рамуш. На 25-й минуте Патрицио Мазини сократил отставание. Во втором тайме у «Милана» отличились Ардон Яшари (48-я минута), Альфаджо Сиссе (60-я) и Кристиан Пулишич (68-я).

«Милан» набрал 27 очков и поднялся на четвертое место в турнирной таблице Серии А. «Фрозиноне» с 20 очками занимает шестую строчку.

В следующем матче «Милан» 26 ноября сыграет на выезде с «Олимпиакосом» в Лиге Европы, а «Фрозиноне» 28 ноября примет «Парму» в чемпионате Италии.