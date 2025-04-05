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5 апреля 2025, 17:55

«Милан» — «Фиорентина»: смотреть трансляцию матча серии A

«Милан» и «Фиорентина» встретятся в матче итальянской серии А
Александр Иткин
редактор интернет отдела

«Милан» и «Фиорентина» встретятся в матче 31-го тура итальянской серии А в субботу, 5 апреля. Игра пройдет на стадионе «Джузеппе Меацца» и начнется в 21.45 по московскому времени.

С ключевыми событиями и результатом игры «Милан» — «Фиорентина» можно будет ознакомиться в матч-центре на сайте «СЭ».

Чемпионат Италии. Серия А. 31-й тур.
05 апреля 2025, 21:45. Джузеппе Меацца (Милан)
Милан
2:2
Фиорентина

В прямом эфире встречу покажет канал «Матч! Футбол 1», трансляция начнется за пять минут до стартового свистка и также будет доступна на сайте matchtv.ru на платной основе.

«Милан» находится на девятом месте в чемпионате Италии с 47 очками. «Фиорентина» располагается на восьмой строчке турнирной таблицы с 51 очком. Встреча команд в 7-м туре серии А завершилась победой «Фиорентины» со счетом 2:1.

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Футбол
ФК Милан
ФК Фиорентина
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 Ювентус 0 0 0 0 0-0 0
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 Аталанта 0 0 0 0 0-0 0
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