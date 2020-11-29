«Милан» обыграл «Фиорентину» и продолжает лидировать в серии А

«Милан» победил «Фиорентину» (2:0) в матче девятого тура чемпионата Италии.

В составе победителей отличились Алессио Романьоли и Франк Кессье, который также не реализовал пенальти. «Милан» набрал 23 очка и занимает первое место.

В параллельном матче «Болонья» победила «Кротоне» (1:0) благодаря голу Роберто Сориано.

Чемпионат Италии. Серия А

9-й тур

«Милан» — «Фиорентина» — 2:0 (2:0)

Голы: Романьоли, 17 (1:0). Кессье, 27 — с пенальти (2:0).

Нереализованный пенальти: Кессье, 40 (вратарь)

«Милан»: Дж.Доннарумма, Кьер, Романьоли, Калабрия, Эрнандез, Хакан Чалханоглу, Кессье, Диас (Крунич, 75), Тонали (Хауге, 82), Ребич, Салемакерс (Далот, 90+2).

«Фиорентина»: Дронговски, Касерес (Лирола, 60), Пеццела, Миленкович, Бираги, Кастровилли (Валеро, 77), Пульгар, Амрабат, Рибери (Кутроне, 68), Кальехон (Бонавентура, 46), Влахович (Куаме, 77).

Предупреждения: Пеццела, 25. Ребич, 45+2. Кастровилли, 52. Кессье, 71. Бираги, 86. Амрабат, 90+1.

Судья: Абиссо (Италия).

29 ноября. Милан. Стадион «Джузеппе Меацца».

«Болонья» — «Кротоне» — 1:0 (1:0)

Гол: Сориано, 45+2.

«Болонья»: Скорупски, Де Сильвестри, Данилу Ларанжейра, Томиясу, Хики, Сориано, Сванберг (Домингес, 75), Схаутен, Паласио, Орсолини (Сансоне, 18), Барроу (Виньято, 87).

«Кротоне»: Кордац, Марроне (Куомо, 46), Магальян (Големич, 59), Луперто, Педру Перейра, Реца (Крочата, 79), Петриччоне, Молина, Вулич (Дрэгуш, 59), Сими, Мессиас.

Предупреждения: Петриччоне, 14. Марроне, 19. Хики, 30. Магальян, 58. Луперто, 72. Паласио, 74.

Судья: Серра .

29 ноября. Болонья. Стадион «Ренато Далл'Ара».