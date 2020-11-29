«Милан» обыграл «Фиорентину» и продолжает лидировать в серии А
«Милан» победил «Фиорентину» (2:0) в матче девятого тура чемпионата Италии.
В составе победителей отличились Алессио Романьоли и Франк Кессье, который также не реализовал пенальти. «Милан» набрал 23 очка и занимает первое место.
В параллельном матче «Болонья» победила «Кротоне» (1:0) благодаря голу Роберто Сориано.
Чемпионат Италии. Серия А
9-й тур
«Милан» — «Фиорентина» — 2:0 (2:0)
Голы: Романьоли, 17 (1:0). Кессье, 27 — с пенальти (2:0).
Нереализованный пенальти: Кессье, 40 (вратарь)
«Милан»: Дж.Доннарумма, Кьер, Романьоли, Калабрия, Эрнандез, Хакан Чалханоглу, Кессье, Диас (Крунич, 75), Тонали (Хауге, 82), Ребич, Салемакерс (Далот, 90+2).
«Фиорентина»: Дронговски, Касерес (Лирола, 60), Пеццела, Миленкович, Бираги, Кастровилли (Валеро, 77), Пульгар, Амрабат, Рибери (Кутроне, 68), Кальехон (Бонавентура, 46), Влахович (Куаме, 77).
Предупреждения: Пеццела, 25. Ребич, 45+2. Кастровилли, 52. Кессье, 71. Бираги, 86. Амрабат, 90+1.
Судья: Абиссо (Италия).
29 ноября. Милан. Стадион «Джузеппе Меацца».
«Болонья» — «Кротоне» — 1:0 (1:0)
Гол: Сориано, 45+2.
«Болонья»: Скорупски, Де Сильвестри, Данилу Ларанжейра, Томиясу, Хики, Сориано, Сванберг (Домингес, 75), Схаутен, Паласио, Орсолини (Сансоне, 18), Барроу (Виньято, 87).
«Кротоне»: Кордац, Марроне (Куомо, 46), Магальян (Големич, 59), Луперто, Педру Перейра, Реца (Крочата, 79), Петриччоне, Молина, Вулич (Дрэгуш, 59), Сими, Мессиас.
Предупреждения: Петриччоне, 14. Марроне, 19. Хики, 30. Магальян, 58. Луперто, 72. Паласио, 74.
Судья: Серра .
29 ноября. Болонья. Стадион «Ренато Далл'Ара».
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