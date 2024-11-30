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«Милан» разгромил «Эмполи»

Руслан Минаев
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«Милан» дома победил «Эмполи» в матче 14-го тура серии А — 3:0.

У россонери дубль оформил Тиджани Рейндерс, еще один гол забил Альваро Мората.

«Милан» набрал 22 очка и занимает 7-е место в таблице чемпионата. «Эмполи» с 16 очками — на 10-й строчке.

Италия. Серия А. 14-й тур
30 нояб, 20:00. Giuseppe Meazza (Милан)
Милан
3:0
Эмполи

ФК Милан
ФК Эмполи
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«Комо» и «Монца» поделили очки в матче серии А
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Наполи 13 9 2 2 20-9 29
2
 Интер 13 8 4 1 31-14 28
3
 Фиорентина 13 8 4 1 27-10 28
4
 Аталанта 13 9 1 3 34-16 28
5
 Лацио 13 9 1 3 28-14 28
6
 Ювентус 13 6 7 0 21-7 25
7
 Милан 13 6 4 3 23-14 22
8
 Болонья 12 4 6 2 15-16 18
9
 Удинезе 13 5 2 6 16-19 17
10
 Эмполи 14 3 7 4 10-14 16
11
 Торино 13 4 3 6 16-19 15
12
 Кальяри 14 3 5 6 15-24 14
13
 Рома 13 3 4 6 14-18 13
14
 Лечче 13 3 3 7 6-21 12
15
 Парма 13 2 6 5 17-21 12
16
 Верона 14 4 0 10 17-33 12
17
 Комо 14 2 5 7 14-26 11
18
 Дженоа 13 2 5 6 11-24 11
19
 Монца 14 1 7 6 12-17 10
20
 Венеция 13 2 2 9 11-22 8
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29.11 22:45
Кальяри – Верона
 1 : 0
30.11 17:00
Комо – Монца
 1 : 1
30.11 20:00
Милан – Эмполи
 3 : 0
30.11 22:45
Болонья – Венеция
 - : -
1.12 14:30
Удинезе – Дженоа
 - : -
1.12 17:00
Парма – Лацио
 - : -
1.12 17:00
Торино – Наполи
 - : -
1.12 20:00
Фиорентина – Интер
 - : -
1.12 22:45
Лечче – Ювентус
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