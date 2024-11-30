«Милан» разгромил «Эмполи»

«Милан» дома победил «Эмполи» в матче 14-го тура серии А — 3:0.

У россонери дубль оформил Тиджани Рейндерс, еще один гол забил Альваро Мората.

«Милан» набрал 22 очка и занимает 7-е место в таблице чемпионата. «Эмполи» с 16 очками — на 10-й строчке.