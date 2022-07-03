«Милан» досрочно вернет Бакайоко в «Челси»

Полузащитник Темуе Бакайоко досрочно вернется из «Милана» в «Челси», сообщает журналист Николо Скира.

Итальянский клуб решил прервать аренду 27-летнего французского хавбека, несмотря на то, что соглашение действовало еще на сезон.

При этом опция обязательного выкупа в размере 15 миллионов евро, привязанная к количеству сыгранных игроком матчей, уже не может быть активирована.

В сезоне-2021/22 Бакайоко принял участие в 17 матчах «Милана» и не отличился результативными действиями.