"Милан" должен быть очень осторожен". Гаттузо - о матче с "Ромой"

Главный тренер "Милана" Дженнаро Гаттузо перед матчем 22-го тура чемпионата Италии против "Ромы" заявил, что его клуб должен быть очень осторожен. 30 января римляне потерпели разгромное поражение от "Фиорентины" в матче 1/4 финала Кубка Италии (1:7).

- Возможно, у "Ромы" сейчас не самый лучший период, но они по-прежнему являются очень сильной командой, - приводит слова Гаттузо Football Italia. - Они забивают много голов, являясь одной из самых результативных команд в серии А. Мы должны быть осторожны. Нам предстоит сложный матч. "Рома" - команда, объединяющая талантливых игроков и главного тренера. Мы должны быть очень осторожны.

"Милан" занимает 4-е место в чемпионате Италии, имея в активе 35 очков. "Рома" с 34 баллами располагается на 5-й строчке.

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