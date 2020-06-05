«Милан» договорился с Рангником, Мальдини покинет клуб

Руководство «Милана» провело встречу с Ральфом Рангником. 61-летний специалист возглавит итальянский клуб со следующего сезона, утверждает в Twitter журналист Никола Скира.

Ранее сообщалось, что «Милан», кроме должности главного тренера, готов предоставить немцу широкие полномочия в комплектовании команды и трансферных вопросах. Из-за этого Паоло Мальдини покинет клуб, где он работает директором по стратегическому развитию.

61-летний Ральф Рангник ранее тренировал «Лейпциг», «Шальке», «Хоффенхайм», «Ганновер», «Штутгарт», «Корб», «Ройтлинген» и «Ульм».