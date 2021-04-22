«Милан» договорился с Ибрагимовичем о контракте до 2022 года

Форвард «Милана» Златан Ибрагимович согласовал с клубом контракт до 2022 года, сообщает в Twitter журналист Никола Скира.

По данным источника, новое соглашение 39-летнего шведа рассчитано до конца сезона-2021/22. Зарплата игрока составит 7 миллионов евро за сезон.

Сообщается, что о контракте будет объявлено сегодня, 22 апреля. Нынешнее соглашение истекает летом 2021 года. В текущем сезоне футболист участвовал в 17 матчах серии А, забив 15 голов и сделав 2 результативные передачи.