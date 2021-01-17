«Милан» договорился с «Челси» об аренде Томори

«Милан» и «Челси» достигли между собой соглашения относительно аренды защитника Фикайо Томори. «Милан» временно подпишет 23-летнего англичанина с опцией выкупа прав на него за 30 млн евро, сообщает в Twitter журналист Фабрицио Романо.

Томори является воспитанником футбольной академии «Челси». В нынешнем сезоне АПЛ защитник провел всего один матч, не отметившись результативными действиями. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 17 миллионов евро.