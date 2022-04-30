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Сегодня, 23:31

«Милан» договорился о переходе полузащитник «Лилля» Саншеша

Иван Шитик
Корреспондент
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«Милан» и «Лилль» договорились о трансфере полузащитника французской команды Ренату Саншеша, утверждает Calciomercato.

За 24-летнего португальца «Милан» заплатит 25 миллионов евро с учетом бонусов.

Саншеш, являющийся чемпионом Европы 2016 года в составе сборной Португалии, летом 2019 года перешел в «Лилль» из мюнхенской «Баварии» за 20 миллионов евро. Контракт игрока с французским клубом рассчитан до июня 2023 года.

В нынешнем чемпионате Франции Ренату Саншеш принял участие в 23 матчах, забил два гола, сделал 5 ассистов.

Ренату Саншеш
ФК Лилль
ФК Милан
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 Милан 34 22 8 4 60-30 74
2
 Интер 34 21 9 4 72-28 72
3
 Наполи 35 21 7 7 67-31 70
4
 Ювентус 34 19 9 6 52-30 66
5
 Лацио 35 17 8 10 70-53 59
6
 Рома 34 17 7 10 55-40 58
7
 Фиорентина 34 17 5 12 54-46 56
8
 Аталанта 34 15 10 9 61-43 55
9
 Верона 35 14 10 11 61-52 52
10
 Сассуоло 35 12 10 13 60-61 46
11
 Торино 34 11 11 12 42-36 44
12
 Удинезе 34 10 13 11 53-52 43
13
 Болонья 34 11 9 14 39-48 42
14
 Эмполи 34 9 10 15 45-62 37
15
 Сампдория 35 9 6 20 42-57 33
16
 Специя 35 9 6 20 37-63 33
17
 Кальяри 35 6 10 19 32-64 28
18
 Дженоа 35 3 16 16 25-55 25
19
 Салернитана 33 6 7 20 28-70 24
20
 Венеция 33 5 7 21 27-61 22
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30.04 16:00
Кальяри – Верона
 1 : 2
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Наполи – Сассуоло
 6 : 1
30.04 19:00
Сампдория – Дженоа
 1 : 0
30.04 21:45
Специя – Лацио
 3 : 4
1.05 13:30
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 - : -
1.05 16:00
Милан – Фиорентина
 - : -
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Эмполи – Торино
 - : -
1.05 19:00
Удинезе – Интер
 - : -
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Рома – Болонья
 - : -
2.05 21:45
Аталанта – Салернитана
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Чиро Иммобиле

Лацио

 27
Душан Влахович

Душан Влахович

Ювентус

 23
Лаутаро Мартинес

Лаутаро Мартинес

Интер

 16
П
Доменико Берарди

Доменико Берарди

Сассуоло

 10
Сергей Милинкович-Савич

Сергей Милинкович-Савич

Лацио

 9
Лоренцо Инсинье

Лоренцо Инсинье

Наполи

 8
И К Ж
Адама Сумаоро

Адама Сумаоро

Болонья

 25 2 5
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Николо Дзаньоло

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 25 1 10
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