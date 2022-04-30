«Милан» договорился о переходе полузащитник «Лилля» Саншеша

«Милан» и «Лилль» договорились о трансфере полузащитника французской команды Ренату Саншеша, утверждает Calciomercato.

За 24-летнего португальца «Милан» заплатит 25 миллионов евро с учетом бонусов.

Саншеш, являющийся чемпионом Европы 2016 года в составе сборной Португалии, летом 2019 года перешел в «Лилль» из мюнхенской «Баварии» за 20 миллионов евро. Контракт игрока с французским клубом рассчитан до июня 2023 года.

В нынешнем чемпионате Франции Ренату Саншеш принял участие в 23 матчах, забил два гола, сделал 5 ассистов.