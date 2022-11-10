«Милан» договорился о новом контракте с Калюлю

Защитник «Милана» Пьер Калюлю продлит контракт с клубом, сообщает журналист Николо Скира.

По сведениям источника, миланцы договорились о продлении контракта с 22-летним французом. Новое соглашение рассчитано до лета 2027 года, зарплата составит 2 млн евро в год.

В текущем сезоне Калюлю провел 20 матчей за «Милан», в которых заработал одну желтую карточку.