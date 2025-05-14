«Милан» и «Болонья» встретятся в финале Кубка Италии

«Милан» и «Болонья» встретятся в финале Кубка Италии в среду, 14 мая. Игра пройдет на Олимпийском стадионе в Риме, стартовый свисток прозвучит в 22.00 по московскому времени.

С основными событиями и результатом игры «Милан» — «Болонья» можно знакомиться в матч-центре на нашем сайте.

Кубок Италии. Финал.

14 мая 2025, 22:00. Олимпийский (Рим)

В прямом эфире финал показывают каналы «Матч ТВ» и «Матч! Футбол 1», а также сайт matchtv.ru и онлайн-платформы «Кинопоиск» и «Okko» в окне ретрансляции федерального телеэфира.

В полуфиналах Кубка Италии «Болонья» победила «Эмполи» (5:1 по сумме двух встреч), а «Милан» прошел «Интер» (4:1).