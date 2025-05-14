«Милан» и «Болонья» встретятся в финале Кубка Италии в среду, 14 мая. Решающая игра турнира пройдет на Олимпийском стадионе в Риме, стартовый свисток прозвучит в 22.00 по московскому времени.

С ключевыми событиями и результатом игры «Милан» — «Болонья» можно знакомиться в матч-центре на нашем сайте.

Кубок Италии. Финал.

14 мая 2025, 22:00. Олимпийский (Рим)

Финал в прямом эфире покажут каналы «Матч ТВ» и «Матч! Футбол 1», сайт matchtv.ru и онлайн-платформы «Кинопоиск» и «Okko» (стриминговые сервисы предлагают ретрансляцию федерального телеканала).

На пути к финалу Кубка Италии «Милан» прошел «Сассуоло», «Рому» и «Интер», а «Болонья» — «Монцу», «Аталанту» и «Эмполи».

В чемпионате Италии «Милан» (60 очков) идет на восьмом месте, «Болонья» (62) — на седьмом. 9 мая в рамках 36-го тура серии А миланцы победили своего соперника на «Сан-Сиро» со счетом 3:1.