Дубль Хименеса принес «Милану» победу над «Болоньей»

«Милан» на своем поле обыграл «Болонью» в матче 36-го тура чемпионата Италии — 3:1.

Первый гол в этой встрече забил форвард гостей Риккардо Орсолини, который отличился на 49-й минуте. На 73-й минуте Рауль Хименес сравнял счет, а через шесть минут Кристиан Пулишич, который поучаствовал в первом голевом эпизоде красно-черных, вывел хозяев вперед. В добавленное время Хименес оформил дубль.

«Болонья» с 62 очками занимает седьмое место в турнирной таблице серии А. «Милан» с 60 баллами располагается на строчку ниже.

В среду, 14 мая, команды сыграют друг против друга в финале Кубка Италии.