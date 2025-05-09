Футбол
9 мая, 23:45

Дубль Хименеса принес «Милану» победу над «Болоньей»

Алина Савинова
9 мая. «Милан» победил «Болонью» в матче серии А (3:1).
Фото Global Look Press

«Милан» на своем поле обыграл «Болонью» в матче 36-го тура чемпионата Италии — 3:1.

Первый гол в этой встрече забил форвард гостей Риккардо Орсолини, который отличился на 49-й минуте. На 73-й минуте Рауль Хименес сравнял счет, а через шесть минут Кристиан Пулишич, который поучаствовал в первом голевом эпизоде красно-черных, вывел хозяев вперед. В добавленное время Хименес оформил дубль.

«Болонья» с 62 очками занимает седьмое место в турнирной таблице серии А. «Милан» с 60 баллами располагается на строчку ниже.

В среду, 14 мая, команды сыграют друг против друга в финале Кубка Италии.

Чемпионат Италии. Серия А. 36-й тур.
09 мая, 21:45. Giuseppe Meazza (Милан)
Милан
3:1
Болонья

  • Гаттузо Крут!!!!!!#!

    Так Милан при удачном стечении обстоятельств и в ЛЧ просочится. Лацио-Юве ничья, Аталанта- Рома ничья или победа хозяев. В следующем туре Милан допустим побеждает Рому, хотя это и сложно, но возможно. Интер убирает Лацио, Фиалка-Болонья ничья. И в последнем туре Милан с махровым аутсайдером Монцой.....Это конечно чисто пофантазировал, но кто знает.

    10.05.2025

  • Секир-башка

    Ждем финала Кубка.

    10.05.2025

  • Denis Bratcev

    Так Рауль Хименес или всё-таки Сантьяго?

    10.05.2025

