Гол Модрича принес «Милану» победу над «Болоньей»

«Милан» на своем поле обыграл «Болонью» в 3-м туре чемпионата Италии — 1:0.

Единственный гол в матче забил полузащитник хозяев Лука Модрич на 61-й минуте.

В следующем туре «Милан» на выезде встретится с «Удинезе». Встреча состоится 20 сентября. «Болонья» в тот же день дома сыграет с «Дженоа».