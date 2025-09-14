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14 сентября 2025, 23:45

Гол Модрича принес «Милану» победу над «Болоньей»

Сергей Ярошенко
Лука Модрич.
Фото Reuters

«Милан» на своем поле обыграл «Болонью» в 3-м туре чемпионата Италии — 1:0.

Единственный гол в матче забил полузащитник хозяев Лука Модрич на 61-й минуте.

В следующем туре «Милан» на выезде встретится с «Удинезе». Встреча состоится 20 сентября. «Болонья» в тот же день дома сыграет с «Дженоа».

Чемпионат Италии. Серия А. 3-й тур.
14 сентября 2025, 21:45. Джузеппе Меацца (Милан)
Милан
1:0
Болонья

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 И В Н П +/- О
1
 Интер 0 0 0 0 0-0 0
2
 Наполи 0 0 0 0 0-0 0
3
 Рома 0 0 0 0 0-0 0
4
 Комо 0 0 0 0 0-0 0
5
 Милан 0 0 0 0 0-0 0
6
 Ювентус 0 0 0 0 0-0 0
7
 Аталанта 0 0 0 0 0-0 0
8
 Болонья 0 0 0 0 0-0 0
9
 Лацио 0 0 0 0 0-0 0
10
 Удинезе 0 0 0 0 0-0 0
11
 Сассуоло 0 0 0 0 0-0 0
12
 Торино 0 0 0 0 0-0 0
13
 Парма 0 0 0 0 0-0 0
14
 Кальяри 0 0 0 0 0-0 0
15
 Фиорентина 0 0 0 0 0-0 0
16
 Дженоа 0 0 0 0 0-0 0
17
 Лечче 0 0 0 0 0-0 0
18
 Венеция 0 0 0 0 0-0 0
19
 Фрозиноне 0 0 0 0 0-0 0
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22.08 19:30 Интер – Монца - : -
22.08 19:30 Удинезе – Комо - : -
22.08 21:45 Дженоа – Наполи - : -
22.08 21:45 Парма – Кальяри - : -
23.08 19:30 Фрозиноне – Ювентус - : -
23.08 19:30 Венеция – Лечче - : -
23.08 21:45 Аталанта – Сассуоло - : -
23.08 21:45 Торино – Милан - : -
24.08 19:30 Болонья – Лацио - : -
24.08 21:45 Рома – Фиорентина - : -
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