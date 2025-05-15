«Болонья» обыграла «Милан» в финале Кубка Италии

«Болонья» победила «Милан» и впервые за 51 год выиграла Кубок Италии

«Болонья» победила «Милан» в финале Кубка Италии — 1:0.

Гол на 53-й минуте забил форвард Дан Ндойе.

«Болонья» в третий раз в истории клуба стала обладателем Кубка Италии. Красно-синие выигрывали турнир в 1970 и 1974 годах.

На счету «Милана» 5 титулов (1967, 1972, 1973, 1977 и 2003). Рекорд принадлежит «Ювентусу» — 15 трофеев.