«Милан» и «Болонья» сыграют в 36-м туре чемпионата Италии в пятницу, 9 мая. Матч примет стадион «Джузеппе Меацца» («Сан-Сиро») в Милане (Италия). Начало — в 21.45 по московскому времени.

Игру в прямом эфире покажут на каналах «Матч ТВ», «Матч! Футбол 1» и сайте matchtv.ru. Эфир начнется в 21.40 мск, за пять минут до стартового свистка. Также трансляция пройдет на онлайн-платформах «Кинопоиск» и «Okko Спорт» (в окне ретрансляции эфира федерального канала по платной подписке).

Ключевые события и результат игры «Милан» — «Болонья» изучайте в матч-центре сайта «СЭ».

Чемпионат Италии. Серия А. 36-й тур.

09 мая, 21:45. Giuseppe Meazza (Милан)

В чемпионате Италии-2024/25 «Милан» после 35 туров набрал 57 очков и перед игровым днем занимает девятое место в турнирной таблице. «Болонья» с 62 очками идет седьмой.