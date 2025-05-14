«Милан» и «Болонья» проведут матч в финале Кубка Италии

«Милан» и «Болонья» играют в финале Кубка Италии. Матч принимает Олимпийский стадион в Риме в среду, 14 мая, стартовый свисток — в 22.00 по московскому времени.

С ключевыми событиями и результатом игры «Милан» — «Болонья» можно знакомиться в матч-центре на нашем сайте.

Кубок Италии. Финал.

14 мая 2025, 22:00. Олимпийский (Рим)

В прямом эфире финал показывают каналы «Матч ТВ» и «Матч! Футбол 1», сайт matchtv.ru и вместе с ними — онлайн-платформы «Кинопоиск» и «Okko» (в трансляции федерального телеканала).

9 мая «Милан» и «Болонья» встречались в чемпионате Италии. Миланцы победили соперника на своем поле со счетом 3:1.