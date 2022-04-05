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Сегодня, 15:29

«Милан» близок к завершению сделки по трансферу Ботмана

Анна Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в

«Милан» близок к завершению сделки по трансферу защитника «Лилля» Свена Ботмана.

Как сообщает журналист Фабрицио Романо в Twitter, переговоры проходят, как и планировалось в течение нескольких месяцев. На данный момент сделка находится на финальной стадии и все идет к тому, что клубы в скором времени придут к согласию.

Также отмечается, что сам Ботман готов принять предложение «Милана».

В нынешнем сезоне 22-летний защитник забил три гола и отдал одну результативную передачу в 28 матчах за «Лилль». Контракт игрока с клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.

Источник: https://twitter.com/FabrizioRomano/status/1511285613374361602?s=20&t=-qox5IOSVW4bwZSlVT9HJg
Футбол
ФК Лилль
ФК Милан
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3
 Интер 30 18 9 3 63-24 63
4
 Ювентус 31 17 8 6 47-27 59
5
 Рома 31 16 6 9 51-35 54
6
 Лацио 31 15 7 9 60-46 52
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8
 Фиорентина 30 15 5 10 49-38 50
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 Верона 31 12 9 10 56-47 45
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