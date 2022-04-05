«Милан» близок к завершению сделки по трансферу Ботмана

«Милан» близок к завершению сделки по трансферу защитника «Лилля» Свена Ботмана.

Как сообщает журналист Фабрицио Романо в Twitter, переговоры проходят, как и планировалось в течение нескольких месяцев. На данный момент сделка находится на финальной стадии и все идет к тому, что клубы в скором времени придут к согласию.

Также отмечается, что сам Ботман готов принять предложение «Милана».

В нынешнем сезоне 22-летний защитник забил три гола и отдал одну результативную передачу в 28 матчах за «Лилль». Контракт игрока с клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.