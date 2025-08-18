«Милан» обыграл «Бари» в матче Кубка Италии

«Милан» на своем поле обыграл «Бари» в матче 1/32 финала Кубка Италии — 2:0.

У хозяев голы забили Рафаэль Леау на 14-й минуте и Кристиан Пулишич на 47-й минуте.

В 1/16 турнира «Милан» сыграет против «Лечче».