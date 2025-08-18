Футбол
18 августа, 00:16

«Милан» обыграл «Бари» в матче Кубка Италии

Сергей Ярошенко
«Милан» обыграл «Бари» в Кубке Италии.
Фото Reuters

«Милан» на своем поле обыграл «Бари» в матче 1/32 финала Кубка Италии — 2:0.

У хозяев голы забили Рафаэль Леау на 14-й минуте и Кристиан Пулишич на 47-й минуте.

В 1/16 турнира «Милан» сыграет против «Лечче».

Кубок Италии. 1/32 финала.
17 августа, 22:15. Giuseppe Meazza (Милан)
Милан
2:0
Бари

    • «Парма» выбила «Пескару» из Кубка Италии

    «Интер» отказался продавать Бастони «Челси» за 50 миллионов евро
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    		 И В Н П +/- О
    1
    		 Наполи 12 8 1 3 19-11 25
    2
    		 Интер 11 8 0 3 26-12 24
    3
    		 Рома 11 8 0 3 12-5 24
    4
    		 Болонья 12 7 3 2 21-8 24
    5
    		 Милан 11 6 4 1 17-9 22
    6
    		 Ювентус 12 5 5 2 15-11 20
    7
    		 Комо 11 4 6 1 12-6 18
    8
    		 Сассуоло 11 5 1 5 14-12 16
    9
    		 Лацио 11 4 3 4 13-9 15
    10
    		 Удинезе 12 4 3 5 12-20 15
    11
    		 Кремонезе 11 3 5 3 12-13 14
    12
    		 Торино 11 3 5 3 10-16 14
    13
    		 Аталанта 12 2 7 3 14-14 13
    14
    		 Кальяри 12 2 5 5 12-17 11
    15
    		 Лечче 11 2 4 5 8-14 10
    16
    		 Пиза 11 1 6 4 8-14 9
    17
    		 Парма 11 1 5 5 7-14 8
    18
    		 Дженоа 12 1 5 6 11-19 8
    19
    		 Фиорентина 12 0 6 6 10-19 6
    20
    		 Верона 11 0 6 5 6-16 6
    Результаты / календарь
    1 тур
    2 тур
    3 тур
    4 тур
    5 тур
    6 тур
    7 тур
    8 тур
    9 тур
    10 тур
    11 тур
    12 тур
    13 тур
    14 тур
    15 тур
    16 тур
    17 тур
    18 тур
    19 тур
    20 тур
    21 тур
    22 тур
    23 тур
    24 тур
    25 тур
    26 тур
    27 тур
    28 тур
    29 тур
    30 тур
    31 тур
    32 тур
    33 тур
    34 тур
    35 тур
    36 тур
    37 тур
    38 тур
    22.11 17:00 Кальяри – Дженоа 3 : 3
    22.11 17:00 Удинезе – Болонья 0 : 3
    22.11 20:00 Фиорентина – Ювентус 1 : 1
    22.11 22:45 Наполи – Аталанта 3 : 1
    23.11 14:30 Верона – Парма - : -
    23.11 17:00 Кремонезе – Рома - : -
    23.11 20:00 Лацио – Лечче - : -
    23.11 22:45 Интер – Милан - : -
    24.11 20:30 Торино – Комо - : -
    24.11 22:45 Сассуоло – Пиза - : -
    Все результаты / календарь
    Лидеры
    Бомбардиры
    Ассистенты
    ЖК
    Г
    Хакан Чалханоглу
    Хакан Чалханоглу

    Интер

    		 5
    Риккардо Орсолини
    Риккардо Орсолини

    Болонья

    		 5
    Кристиан Пулишич
    Кристиан Пулишич

    Милан

    		 4
    П
    Эмиль Хольм
    Эмиль Хольм

    Болонья

    		 4
    Яри Вандепутте
    Яри Вандепутте

    Кремонезе

    		 4
    Федерико Димарко
    Федерико Димарко

    Интер

    		 4
    И К Ж
    Хакобо Рамон
    Хакобо Рамон

    Комо

    		 9 1 2
    Реда Белаян
    Реда Белаян

    Лацио

    		 4 1 1
    Первис Эступиньян
    Первис Эступиньян

    Милан

    		 6 1 1
    Вся статистика

