«Милан» победил «Аталанту», Миранчук остался в запасе

«Милан» в домашнем матче 37-го тура чемпионата Италии победил «Аталанту» со счетом 2:0. Голы забили Рафаэль Леау и Тео Эрнандес.

Российский полузащитник гостей Алексей Миранчук остался на скамейке запасных.

«Милан» перед последним туром лидирует в турнирной таблице, опережая на пять очков «Интер», который сегодня еще проведет матч с «Кальяри».

«Аталанта» занимает восьмое место.