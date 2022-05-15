Футбол
Италия
Новости
Серия A Серия B Кубок Суперкубок
Главная
Футбол
Италия

Сегодня, 20:56

«Милан» победил «Аталанту», Миранчук остался в запасе

Роман Шишов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
«Милан» в домашнем матче 37-го тура чемпионата Италии победил «Аталанту» со счетом 2:0.
Фото acmilan, Twitter

«Милан» в домашнем матче 37-го тура чемпионата Италии победил «Аталанту» со счетом 2:0. Голы забили Рафаэль Леау и Тео Эрнандес.

Российский полузащитник гостей Алексей Миранчук остался на скамейке запасных.

«Милан» перед последним туром лидирует в турнирной таблице, опережая на пять очков «Интер», который сегодня еще проведет матч с «Кальяри».

«Аталанта» занимает восьмое место.

Италия. Серия А. 37-й тур
15 мая, 19:00. Giuseppe Meazza (Милан)
Милан
2:0
Аталанта
Голы
Леан, 56 (1:0), Эрнандес, 75 (2:0)
Милан
Меньян Калабрия (Флоренци, 80) Эрнандес Калюлю Томори Тонали (Беннасер, 63) Крунич (Бакайоко, 79) Кессье Жиру (Мессиас, 55) Леан Салемакерс (Ребич, 55)
Аталанта
Муссо Паломино (Мерих Демирал, 80) Джимсити Хатебур (Скальвини, 79) Дзаппакоста Копмайнерс Фройлер де Рон Пессина (Бога, 70) Пашалич (Малиновский, 55) Муриэль (Сапата, 55)
Предупреждения
Жиру 44’, Кессье 67’, Беннасер 90+2’  -  Копмайнерс 53’, Малиновский 87’
Судьи
Орсато (Италия)
ФК Аталанта
ФК Милан
0
Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Самая красивая гимнастка СССР спилась и умерла в одиночестве
Ваноли не сдал экзамен. Показательное выступление «Спартака» перед финалом Кубка России и его итоги
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Дибала попрощался с «Ювентусом»: «Сложно найти правильные слова»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Милан 37 25 8 4 66-31 83
2
 Интер 36 23 9 4 78-31 78
3
 Наполи 37 23 7 7 71-31 76
4
 Ювентус 36 20 9 7 55-33 69
5
 Лацио 36 18 8 10 72-53 62
6
 Рома 37 17 9 11 56-43 60
7
 Фиорентина 36 18 5 13 56-47 59
8
 Аталанта 37 16 11 10 65-47 59
9
 Верона 37 14 10 13 62-56 52
10
 Торино 37 13 11 13 46-38 50
11
 Сассуоло 37 13 11 13 64-63 50
12
 Удинезе 37 10 14 13 57-58 44
13
 Болонья 37 11 10 16 43-55 43
14
 Эмполи 37 9 11 17 49-70 38
15
 Специя 37 10 6 21 41-68 36
16
 Сампдория 36 9 6 21 42-59 33
17
 Салернитана 37 7 10 20 33-74 30
18
 Кальяри 36 6 11 19 33-65 29
19
 Дженоа 37 4 16 17 27-59 28
20
 Венеция 37 6 8 23 34-69 26
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
14.05 16:00
Эмполи – Салернитана
 1 : 1
14.05 19:00
Верона – Торино
 0 : 1
14.05 19:00
Удинезе – Специя
 2 : 3
14.05 21:45
Рома – Венеция
 1 : 1
15.05 13:30
Болонья – Сассуоло
 1 : 3
15.05 16:00
Наполи – Дженоа
 3 : 0
15.05 19:00
Милан – Аталанта
 2 : 0
15.05 21:45
Кальяри – Интер
 - : -
16.05 19:30
Сампдория – Фиорентина
 - : -
16.05 21:45
Ювентус – Лацио
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Чиро Иммобиле

Чиро Иммобиле

Лацио

 27
Душан Влахович

Душан Влахович

Ювентус

 23
Лаутаро Мартинес

Лаутаро Мартинес

Интер

 19
П
Доменико Берарди

Доменико Берарди

Сассуоло

 11
Хакан Чалханоглу

Хакан Чалханоглу

Интер

 9
Ромеро Луис Альберто

Ромеро Луис Альберто

Лацио

 9
И К Ж
Адама Сумаоро

Адама Сумаоро

Болонья

 28 2 5
Итан Ампаду

Итан Ампаду

Венеция

 28 1 11
Николо Дзаньоло

Николо Дзаньоло

Рома

 27 1 10
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости