Стали известны составы «Милана» и «Аталанты» на матч 19-го тура серии A. В атаке красно-черных появится 39-летний форвард Златан Ибрагимович, россиянин Алексей Миранчук начнет встречу на скамейке запасных.

«Милан»: Д. Доннарумма, Калабрия, Калулу, Кьер, Т. Эрнандес, Кесси, Тонали, Кастильехо, Мейте, Леао, Ибрагимович.

Запасные — Тэтэрушану, А. Доннарумма, Далот, Манджукич, Ребич, Хауге, Диас, Мусаккьо, Томори, Мальдини, Коломбо, Крунич.

«Аталанта»: Голлини, Толои, Ромеро, Джимсити, Хатебур, де Рун, Фройлер, Госенс, Пессина, Иличич, Сапата.

Запасные — Росси, Спортьелло, Меле, Шутало, Паломино, Ламмерс, Муриэль, Калдара, Малиновский, Депаоли, Руггьери, Миранчук.

Трансляция матча «Милан» — «Аталанта»