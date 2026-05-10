«Аталанта» обыграла «Милан» на «Сан-Сиро»
«Аталанта» на выезде победила «Милан» в матче 36-го тура чемпионата Италии — 3:2.
У гостей голы забили Эдерсон, Давиде Дзаппакоста и Джакомо Распадори. У хозяев отличились Страхинья Павлович и Кристофер Нкунку.
«Аталанта» набрала 58 очков и занимает седьмое место в таблице Серии А. «Милан» с 67 очками располагается на четвертой строчке.
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|Рома
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4
|Комо
|0
|0
|0
|0
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|0
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5
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|0
|0
|0
|0
|0-0
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6
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|0
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11
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|0
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12
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|0
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|0-0
|0
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13
|Парма
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Кальяри
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Фиорентина
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Дженоа
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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17
|Лечче
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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18
|Венеция
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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19
|Фрозиноне
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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20
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|0
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|22.08
|19:30
|Интер – Монца
|- : -
|22.08
|19:30
|Удинезе – Комо
|- : -
|22.08
|21:45
|Дженоа – Наполи
|- : -
|22.08
|21:45
|Парма – Кальяри
|- : -
|23.08
|19:30
|Фрозиноне – Ювентус
|- : -
|23.08
|19:30
|Венеция – Лечче
|- : -
|23.08
|21:45
|Аталанта – Сассуоло
|- : -
|23.08
|21:45
|Торино – Милан
|- : -
|24.08
|19:30
|Болонья – Лацио
|- : -
|24.08
|21:45
|Рома – Фиорентина
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