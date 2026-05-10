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«Аталанта» обыграла «Милан» на «Сан-Сиро»

Руслан Минаев
«Аталанта» победила «Милан» на выезде — 3:0.
Фото Getty Images

«Аталанта» на выезде победила «Милан» в матче 36-го тура чемпионата Италии — 3:2.

У гостей голы забили Эдерсон, Давиде Дзаппакоста и Джакомо Распадори. У хозяев отличились Страхинья Павлович и Кристофер Нкунку.

«Аталанта» набрала 58 очков и занимает седьмое место в таблице Серии А. «Милан» с 67 очками располагается на четвертой строчке.

Чемпионат Италии. Серия А. 36-й тур.
10 мая, 21:45. Джузеппе Меацца (Милан)
Милан
2:3
Аталанта

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ФК Аталанта
ФК Милан
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