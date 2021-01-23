«Милан» — «Аталанта»: где смотреть трансляцию, во сколько начало матча
18:30
Сегодня, 23 января, состоится матч 19-го тура чемпионата Италии, в котором «Милан» на своем поле примет «Аталанту». Начало встречи — в 20.00 по московскому времени.
«Милан» — лидер чемпионата и занимает первое место в турнирной таблице с 43 баллами, у «Аталанты» — 33 очка и пятое место. Российский полузащитник клуба из Бергамо Алексей Миранчук попал в заявку на эту встречу.
Следить за матчем «Милан» — «Аталанта» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте Матч ТВ.
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