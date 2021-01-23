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«Милан» — «Аталанта»: где смотреть трансляцию, во сколько начало матча

18:30
«Аталанта» сыграет против «Милана» в серии А. Фото Instagram
«Аталанта» сыграет против «Милана» в серии А. Фото Instagram
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Сегодня, 23 января, состоится матч 19-го тура чемпионата Италии, в котором «Милан» на своем поле примет «Аталанту». Начало встречи — в 20.00 по московскому времени.

«Милан» — лидер чемпионата и занимает первое место в турнирной таблице с 43 баллами, у «Аталанты» — 33 очка и пятое место. Российский полузащитник клуба из Бергамо Алексей Миранчук попал в заявку на эту встречу.

Следить за матчем «Милан» — «Аталанта» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте Матч ТВ.

Видеотрансляция матча «Милан» — «Аталанта»

Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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